Silvester in Sachsen-Anhalt Was vom Feuerwerk bleibt: Tonnen Müll und Risiken für Tiere und Umwelt
Nach den Feiern zum Jahreswechsel bleiben überall auf den Straßen viele Feuerwerksreste liegen. Warum diese die Umwelt bedrohen und wie Magdeburg, Zerbst, Stendal und Wernigerode planen, die Tonnen an Abfall in ihren Städten zu beseitigen.
20.12.2025, 19:00
Magdeburg. - Ein buntes Farbenspiel am Himmel, ein paar Feuerwerksfontänen am Boden: Für viele gehört es einfach dazu, das neue Jahr mit einem lauten Knall zu begrüßen. Am Neujahrstag zeigt sich dann die Kehrseite der Feierei. Abgebrannte Feuerwerksreste und weiterer Müll liegen auf den Straßen – für die Städte beginnt ein aufwendiger Reinigungseinsatz.