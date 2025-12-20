Nach den Feiern zum Jahreswechsel bleiben überall auf den Straßen viele Feuerwerksreste liegen. Warum diese die Umwelt bedrohen und wie Magdeburg, Zerbst, Stendal und Wernigerode planen, die Tonnen an Abfall in ihren Städten zu beseitigen.

Was vom Feuerwerk bleibt: Tonnen Müll und Risiken für Tiere und Umwelt

Bei der Neujahrsreinigung Januar 2025 in Magdeburg wurden 7,6 Tonnen ausgebrannte Batterien, Raketen und Böller gesammelt – so viel wie fünf bis sechs Kleinwagen.

Magdeburg. - Ein buntes Farbenspiel am Himmel, ein paar Feuerwerksfontänen am Boden: Für viele gehört es einfach dazu, das neue Jahr mit einem lauten Knall zu begrüßen. Am Neujahrstag zeigt sich dann die Kehrseite der Feierei. Abgebrannte Feuerwerksreste und weiterer Müll liegen auf den Straßen – für die Städte beginnt ein aufwendiger Reinigungseinsatz.