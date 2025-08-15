Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat offenkundig versucht, Einfluss zu nehmen auf die bereits erfolgte Genehmigung eines Weihnachtsmarktes an der Milchkuranstalt.

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat offenkundig versucht, Einfluss zu nehmen auf die bereits erfolgte Genehmigung eines Weihnachtsmarktes an der Milchkuranstalt.