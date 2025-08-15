weather wolkig
  3. Weihnachtsmärkte in Magdeburg: E-Mails belasten OB Simone Borris

Belastende E-Mails Zoff um Weihnachtsmärkte: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris in Erklärungsnot

Von VS Aktualisiert: 16.08.2025, 10:53
In Erklärungsnot: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Foto: Uli Lücke

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat offenkundig versucht, Einfluss zu nehmen auf die bereits erfolgte Genehmigung eines Weihnachtsmarktes an der Milchkuranstalt.