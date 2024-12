Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und auch in diesem Jahr finden in Sachsen-Anhalt reichlich Weihnachtsmärkte statt. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Standorten und Angeboten der verschiedenen Märkte haben wir hier zusammengefasst.

Magdeburg/Halle (Saale). - Die Weihnachtsmarkt-Saison geht wieder los. Dann wird der Duft von Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln die Luft erfüllen und zahlreiche Marktplätze verwandeln sich in weihnachtliche Dörfer. Wir fassen zusammen, wann und wo welche Weihnachtsmärkte stattfinden.

Welche Weihnachtsmärkte finden in Sachsen-Anhalt statt?

Weihnachtsmärkte: Ein deutsches Phänomen

Weihnachtsmärkte sind in Deutschland allseits bekannt. Je nach Region werden sie zum Beispiel auch Adventsmärkte oder Christkindlmärkte genannt. Weihnachtsmärkte haben in der Regel ein gastronomisches Angebot, sowie Verkaufsstände mit Kunsthandwerk oder weihnachtlichen Geschenken, Fahrgeschäfte und ein kulturelles Programm.

Dieses deutsche Brauchtum ist weltweit bekannt und viele Länder veranstalten eigene Weihnachtsmärkte nach deutschem Vorbild.

Personalprobleme auf Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt

Nicht nur in der Gastronomie, sondern auch auf den Weihnachtsmärkten fehlt es in Sachsen-Anhalt an Personal, so die Schausteller. Für die kurze Zeit, in der die Märkte stattfinden, sei es zudem noch schwieriger, Personal zu finden. Deshalb müsse man mit einer Entlohnung deutlich über dem Mindestlohn locken. Bei einigen liegt er bereits zwischen 15 und 17 Euro.

