Schwere Sturmböen auf dem Brocken Aktuelle Sturmwarnung des DWD für diese Kreise Sachsen-Anhalts

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwochnachmittag für viele Regionen in Sachsen-Anhalt Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. In diesen Kreisen wird es am Donnerstag ungemütlich. Auf dem Brocken wehen sogar teils schwere Sturmböen.