In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter im September bisher eher trüb und unbeständig. Wolken, Regen und Schauer bestimmen das Bild. Ende der Woche kommt jedoch der Sommer zurück.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht in den kommenden Tagen unruhiges Wetter bevor. Wolken, Schauer und sogar Orkanböen wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab. Nicht nur auf dem Brocken wird es stürmisch. Die fast ganze Woche über drohen Sturmböen in Sachsen-Anhalt.

Im Harz, auf dem Brocken und in der Altmark Sturm am Mittwoch, 17. September

Am Mittwoch, 17. September, bleibt es vielerorts eher trocken bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad. Auf dem Brocken werden weiterhin Sturmböen erwartet. Auch in der Altmark rechnet der DWD mit Sturm.

In der Nacht zu Donnerstag droht Regen bei zehn bis 15 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen, Wolken und etwas Sonnenschein – Sturm auf dem Brocken

Am Donnerstag, 18. September, regnet es anfangs bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Der DWD warnt erneut vor Sturm, besonders auf dem Brocken. Die Regenwolken ziehen im Verlauf ab und sogar die Sonne zeigt sich ab und an.

In der nahezu niederschlagsfreien Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu elf Grad ab.

Richtung Wochenende: Sommer kommt Mitte September nochmal nach Sachsen-Anhalt zurück

Am Freitag, 19. September, bleibt es niederschlagsfrei und auch die Sonne zeigt sich häufig. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad an. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte dann wieder auf bis zu elf Grad ab.

Am Samstag, 20. September, steigen die Höchstwerte auf bis zu 30 Grad an. Es bleibt laut DWD sonnig, trocken und warm. Auf dem Brocken herrscht weiterhin Sturm. In der regenfreien Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 14 Grad ab.