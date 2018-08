In Sachsen-Anhalt bleibt es heiß in den kommenden Tagen. Kein schlechtes Wetter für Grillabende. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nur zögerlich zieht eine Kaltfront nach Sachsen-Anhalt. Es bleibt vorerst bei über 30 Grad. Erst am Wochenende könnte die Hitze nachlassen.

Leipzig (dpa) l Die Hitze in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hält sich bis zum Wochenende. Auch wenn es punktuell einzelne Hitzegewitter geben könnte, bleibe ein flächendeckender Niederschlag aus, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Damit bleibe die Brandgefahr weiterhin hoch. Die erwartete Kaltfront komme zwar ab Mittwoch, jedoch sehr zögerlich. Am Dienstag seien Temperaturen zwischen 38 und 39 Grad zu erwarten. Dies wären neue Spitzenwerte. Am Mittwoch würden sich die Temperaturen bei zunehmender Bewölkung zwischen 31 und 35 Grad bewegen. Auch am Donnerstag und Freitag seien ähnliche Temperaturen zu erwarten. Erst ab dem Wochenende gebe es Hoffnung, dass die Hitze nachlasse.

