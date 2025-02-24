Die frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt halten an. Durch gefrierenden Regen kommt es am Donnerstag in einigen Regionen zu glatten Straßen. Weiterer Schnee ist bereits in Anmarsch.

Es wird spiegelglatt! Gefrierender Regen und Neuschnee am Donnerstag erwartet

Achtung, es wird glatt! Schnee und gefrierender Regen kehren erneut in Sachsen-Anhalt ein.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet überquert derzeit laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sachsen-Anhalt. Dabei bringt es sehr feuchte, aber auch mildere Luft und Schnee mit.

Gefahr von Straßenglätte in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 29. Januar, wird es nebelig und vor allem im Südwesten ist zeitweise mit leichtem Schneefall zu rechnen. Bis zum Abend erwartet der DWD bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Außerdem ist streckenweise Glätte zu erwarten. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen –3 und 0 Grad.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Droht Sachsen-Anhalt im Februar 2026 eine extreme Kältewelle?

In der Nacht zu Freitag, dem 30. Januar, gibt es viele Wolken und vorübergehend Schneefall. Mitunter kann es laut DWD neblig-trüb werden. Die Temperaturen liegen zwischen –5 und –2 Grad.

Es wird glatt in Sachsen-Anhalt: Gefrierender Regen und Schnee erwartet

Am Freitag, dem 30. Januar, wird es stark bewölkt mit wenig Niederschlag. Lokal kann es Schnee oder gefrierenden Sprühregen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen –2 und 1 Grad. Im Harz ist mit starken Böen aus Südost zu rechnen.

Lesen Sie auch: Sibirische Kälte im Anmarsch? Wettermodelle warnen vor Dauerfrost in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Samstag, dem 31. Januar, wird es stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen –6 und –3 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Kalter Start ins eisige Wochenende

Am Samstag, dem 31. Januar, startet der Tag mit vielen Wolken, trotzdem bleibt es meist trocken. Bei Temperaturen von maximal –1 Grad weht ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. Februar, bleibt es bewölkt. Die Temperaturen sinken auf bis zu –7 Grad ab.

Lesen Sie auch: Tiefdruckgebiet stoppt sibirische Kältewelle: Warum uns –20 Grad erspart bleiben

Auch am Sonntag, dem 1. Februar, erwartet der DWD viele Wolken. Bei Temperaturen zwischen –2 und 0 Grad bleibt es niederschlagsfrei.

In der Nacht zu Montag, dem 2. Februar, wird es neblig-trüb. Die Werte fallen auf eisige –6 Grad ab.