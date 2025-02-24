Der Sommer zeigt sich in Sachsen-Anhalt nochmal von seiner schönsten Seite. Die August-Woche ab 18.8. verspricht viel Sonne und sommerliche Temperaturen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter der kommenden Tage verspricht viel Sonne und Wärme. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit sommerlichen Temperaturen. Schauer und Regen sind nahezu ausgeschlossen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Kein Regen, dafür viel Sonne und Wärme

Der Dienstag wird sonnig, nachmittags bilden sich lockere Quellwolken. Die Temperaturen erreichen 27 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt.

Am Mittwoch bilden sich nach einem sonnigen Start Quellwolken. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es wolkig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet kein Regen.

Einzelne Wolken in Sachsen-Anhalt – aber Sonne scheint

Sonne und Wolken wechseln sich am Donnerstag ab. Es kann zu kleinen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen lockere Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt, weitgehend bleibt es niederschlagsfrei.

Am Freitag ist es stark bewölkt, gelegentlich kann es bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad regnen. In der Nacht zum Samstag ist es wechseln bewölkt. Es wird kein Regen erwartet.