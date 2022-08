DWD aktualisiert Warnung - kräftige Gewitter in diesen Kreisen Sachsen-Anhalts

Leipzig/Offenbach/dpa/DUR - Das Wetter in Deutschland wird in der dieser Woche deutlich wechselhafter und dürfte vor allem in der zweiten Hälfte auch Regen bringen. Tief Jelena mache sich bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ab Mittag muss in Sachsen-Anhalt mit teils käftigen Gewittern gerechnet werden.

DWD warnt vor starken Gewittern in Sachsen-Anhalt

Laut Warnung des DWD bestehe die Gefahr starker Gewitter (Stufe 2 von 4) in folgenden Landkreisen (Stand, Montag: 15.23 Uhr):

Stadt Magdeburg - zwischen 14 Uhr und 17 Uhr

- zwischen 14 Uhr und 17 Uhr Stadt Halle - zwischen 14.37 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 14.37 Uhr und 16 Uhr Stadt Dessau-Roßlau - zwischen 15.23 Uhr und 17 Uhr

- zwischen 15.23 Uhr und 17 Uhr Salzlandkreis - zwischen 14 Uhr und 17 Uhr

- zwischen 14 Uhr und 17 Uhr Kreis Jerichower Land - zwischen 14 Uhr und 17 Uhr

- zwischen 14 Uhr und 17 Uhr Kreis Börde - zwischen 14 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 14 Uhr und 16 Uhr Burgenlandkreis - zwischen 14 Uhr und 14.33 Uhr

- zwischen 14 Uhr und 14.33 Uhr Kreis Stendal - zwischen 14 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 14 Uhr und 16 Uhr Saalekreis - zwischen 14.37 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 14.37 Uhr und 16 Uhr Kreis Mansfeld-Südharz - zwischen 13 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 13 Uhr und 16 Uhr Kreis Harz - Tiefland - zwischen 12.46 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 12.46 Uhr und 16 Uhr Kreis Harz - Bergland - zwischen 12.46 Uhr und 16 Uhr

- zwischen 12.46 Uhr und 16 Uhr Kreis Anhalt-Bitterfeld - zwischen 12.10 Uhr und 17 Uhr

- zwischen 12.10 Uhr und 17 Uhr Landkreis Wittenberg - zwischen 15.03 Uhr und 17 Uhr

In weiten Teilen Sachsen-Anhalts wird zudem wieder starke Wärmebelastung erwartet. Aufgrund anhaltender Trockenheit besteht große Brandgefahr.

Wetter Sachsen-Anhalt: So sind die Aussichten

Am Montag zunächst wolkig und niederschlagsfrei. Ab dem Mittag Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal Unwetter aufgrund von Starkregen. Örtlich kann es Blitzschlag geben, wobei Lebensgefahr bestehen kann.

Am Abend von Südwesten her wieder abklingende Niederschläge. Höchstwerte 29 bis 32, im Harz 25 bis 29 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen, später südwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag östlich der Elbe anfangs noch dicht bewölkt und Schauer, rasch abziehend. Sonst meist gering bewölkt bis wolkig. Örtlich Nebelbildung. Tiefstwerte zwischen 18 und 14 Grad. Überwiegend schwachwindig.

Warnstufen und Farben: Was bedeuten die Unwetterwarnungen des DWD?

Der Deutsche Wetterdienst unterteilt seine Unwetterwarnungen in vier Stufen und verwendet dafür unterschiedliche Farben:

Stufe 1 – Amtliche Warnung (Gelb): Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten.

Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Stufe 2 – Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange): Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Stufe 3 – Amtliche Unwetterwarnung (Rot): Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden auftreten. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien.

Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden auftreten. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Stufe 4 – Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett): Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor.

Unwetterwarnung: Wie verhält man sich bei Unwetter richtig?

Besteht eine amtliche Unwetterwarnung, sollte der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden. Wenn noch ausreichend Zeit ist, sollten Sie bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel oder Fahrräder sichern sowie Türen und Fenster schließen. Empfindliche Geräte sollten sicherheitshalber vom Netz genommen oder mit einem Überspannungsschutz gesichert werden.

Wer im Freien von einem Unwetter überrascht wird, sollte Schutz in einem Gebäude suchen. Bei Gewitter sollte offenes Gelände gemieden und ausreichend Abstand zu Stromleitungen gehalten werden. Auch ein Auto kann Schutz vor Gewittern bieten. Bleiben Sie im Fahrzeug, aber berühren Sie keine blanken Metallteile.

Unwetter-Warn-Apps für iOS und Android

Um rechtzeitig über ein nahendes Unwetter informiert zu werden, bietet sich die Nutzung von Warn-Apps für das Smartphone an. Warnmeldungen erhalten Sie unter anderem über die NINA-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Katwarn oder die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes.