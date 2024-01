Die Woche startet mit frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt. In den kommenden Tagen muss mit Minusgraden gerechnet werden. Auch Schnee ist vereinzelt möglich.

Eisige Temperaturen und Sonnenschein: DWD warnt vor strengem Frost in Sachsen-Anhalt

Winter-Wetter in Sachsen-Anhalt: Im Licht der aufgehenden Sonne stehen vereiste Fichten auf dem Brocken. In Sachsen-Anhalt bleibt es die Woche über sehr kalt und mit eisigen Temperaturen muss gerechnet werden.

Magdeburg/DUR - Es ist kalt in Sachsen-Anhalt. Die Woche startet mit Minusgraden - die Temperaturanzeige bleibt in den kommenden Tagen unter dem Nullpunkt. Die Tageshöchstwerte liegen am Montag zwischen -7 und - 3 Grad. Im Landessüden ist es dabei kühler.

Bei wenig Bewölkung und viel Sonnenschein kann es vereinzelt ein wenig schneien. Auf dem Brocken kommt es laut Deutschen Wetterdienst zu Sturmböen.

DWD gibt amtliche Warnung vor strengem Frost heraus

Ab Montagabend gilt ab 18 Uhr für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt eine amtliche Warnung vor strengem Frost. Betroffen sind:

Anhalt-Bitterfeld

Burgenlandkreis

Börde

Stadt Dessau-Roßlau

Stadt Halle (Saale)

Harzer Bergland

Harzer Tiefland

Jerichower Land

Stadt Magdeburg

Mansfeld-Südharz

Salzlandkreis

Altmarkkreis Salzwedel

Stendal

Saalekreis

Die Warnung vor strengem Frost gilt bis Dienstag, 9. Januar, 10 Uhr.

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Dienstag kühlt es kräftig ab. Die Tiefsttemperaturen liegen bei -10 Grad - im Harz können sogar - 15 Grad erreicht werden.

Lesen Sie auch: Hochwasser und Kälte - Welche Folgen hat der Frost nun?

Am Tag wird dann eine ähnliche Wetterlage wie Montag erwartet und die Tagestemperaturen bleiben im Bereich zwischen - 7 und - 3 Grad. Ein schwacher Wind zieht vom Nordosten her über Sachsen-Anhalt.

Lesen Sie hier: Aktuelle Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt

Wetter am Wochenende weiter kühl - Schneegriesel möglich

Der Mittwoch wird sonnig, wobei die Temperaturen weiterhin im Minusbereich bleiben. Ab dem Donnerstag wird mit leicht "milderen" Temperaturen gerechnet, wobei der Tageshöchstwert bei einem Grad über Null liegt.

Aus hochnebelartiger Bewölkung kann zudem Schneegriesel hervorgehen. Ab dem Wochenende werden dann niedrige Pluswerte erwartet.