Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt bleibt es am Wochenende regnerisch. Die Temperaturen würden am Samstag maximal auf 15 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag auf seiner Internetseite mit. Dazu regne es verbreitet.

Am Sonntag werde es bei gleichbleibenden Temperaturen windiger. Zeitweise könne es regnen. Am Montag steigen die Temperaturen laut DWD auf bis zu 17 Grad. Vereinzelt seien schwache Schauer möglich.