Winterlich wird das Wetter am Wochenende im Harz. Auf dem Brocken wird es schneien, die Temperaturen fallen deutlich.

Brocken (dpa) l Im Harz wird nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende zumindest vorübergehend der Winter einziehen. Auf den höchsten Erhebungen sei ab Sonntag mit Schnee zu rechnen, sagte ein Mitarbeiter der DWD-Wetterwarte auf dem 1141 Meter hohen Brocken. Erste Schneeschauer könnten laut Vorhersage der Wetterwarte Brocken auch schon in der Nacht von Freitag auf Sonnabend niedergehen.

Am Sonnabend und Sonntag wird die Temperatur zumindest am Morgen und am Vormittag in den Minusbereich fallen. Auch auf dem 971 hohen Wurmberg und anderen höheren Bergen könnte es der Vorhersage zufolge etwas schneien. "Das ist ganz normal für Ende Oktober", sagte der Sprecher. Auf dem Brocken habe es auch in den vergangenen Wochen bereits mehrfach etwas geschneit. Bisher ist die weiße Pracht allerdings noch nicht liegen geblieben.