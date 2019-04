Auf dem Brocken hat es geschneit. Foto: Matthias Strauß

In Sachsen-Anhalt kehrte am Freitag der Winter zurück. So auch auf dem Brocken.

Schierke/Brocken l Seit Freitagvormittag (12. April) ist in Teilen des Oberharzes der Winter zurückgekehrt. Besonders heftig schneit es auf dem Brocken. Innerhalb weniger Stunden sind mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Temperatur liegt bei Minus 7 Grad Celsius. Wegen des Windes fühlt es sich aber viel kälter an. Die Straße zum Harzgipfel war aufgrund des Neuschnees glatt und teilweise unpassierbar. Ohne Allradantrieb oder Schneeketten ging nichts mehr. Zulieferer des Brockenwirts blieben auf der Strecke liegen. So auch der Transporter von Sebastian Möker. Der junge Mann beliefert das höchstgelegene Hotel Norddeutschlands mit Pommes und anderen Köstlichkeiten: „Am Angang der Fahrt dachte ich noch, ich schaffe es." Doch der Transporter stellte sich immer wieder quer. Es ging nicht vor und nicht zurück. „Nun ist unser Plan einen anderen Kleinbus mit Allrad zu holen und umzuladen", so Möker. Geholfen hat schließlich ein Radlader mit Schneeketten. Die Ware wurde in die Schaufel umgeladen und erreichte so die Gaststätten. Damit ist der Brockenwirt auch weiterhin gut auf Gäste vorbereitet. Einige von ihnen sind mit der Harzer Schmalspurbahn gekommen und zeigten sich völlig von der Winterlandschaft überrascht. Besonders die Kinder hatten an der plötzlichen Winterüberraschung ihre Freude.

Von Matthias Strauß

