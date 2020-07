Am Dienstag gibt es einen Sonne und Wolken-Mix in Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen werden die 20 Grad überschreiten.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Dienstag ist der Himmel in Sachsen-Anhalt wechselnd bewölkt und die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Regen werde zwar nicht fallen und auch am Mittwoch bleibe es trocken. Doch Wolken und Sonne wechseln sich weiter ab und die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 und 23 Grad, wie der DWD mitteilte.

Am Donnerstag könnte das Thermometer laut DWD auch auf 25 Grad klettern. Doch Sonne und Wolken wechseln sich weiterhin ab. Starke Bewölkung und örtlich etwas Regen erwarten die Wetterexperten am Freitag. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen an diesem Tag zwischen 23 und 26 Grad.