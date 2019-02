Die Meteorologen erwarten in Sachsen-Anhalt am Wochenende Sonne und Temperaturen bis 15 Grad. Skifahren im Harz ist ungewiss. Archivfoto: Swen Pförtner/dpa

Am Wochenende erwarten Meteorologen in Sachsen-Anhalt tagsüber viel Sonne und bis zu 15 Grad. Nachts soll es Minusgrade geben.

Berlin (dpa) l In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schickt der Frühling am Wochenende einen ersten Gruß voraus. Die Meteorologen erwarten ab Freitag Sonne satt und Temperaturen bis 15 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte.

Nachts bleibt der Himmel demnach ebenfalls klar, die Temperaturen können dann in den Tälern aber auf minus 5 Grad absinken. In den Bergen bleiben sie allerdings über dem Gefrierpunkt. Am Tag ist dort ein guter Blick in die Ferne möglich, erklärte der Sprecher.