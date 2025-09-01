Das Innenministerium rechnet für 2025 mit steigenden Zahlen von Intensivtätern. In einem besonders drastischen Fall hat der Prozess am Landgericht Magdeburg begonnen. In 17 Anklagen werden einem Mann 75 Straftaten vorgeworfen.

Magdeburg. - Für das Jahr 2025 rechnet Sachsen-Anhalts Innenministerium mit mehr Intensivstraftätern. Genau beziffert wird der Trend aber noch nicht. Im Jahr 2024 waren 838 solcher Intensivtäter erfasst worden. Das sind Verdächtige, die mehr als neun Straftaten im Jahr begangen haben. Diese verhältnismäßig kleine Gruppe macht nur ein Prozent aller Verdächtigen aus, ist jedoch für rund jeden siebten Kriminalfall verantwortlich. 82 Prozent waren Erwachsene, fast alle männlich und ein Viertel nichtdeutscher Herkunft. Wie schwer es ist, solche Mehrfach- und Intensivtäter zu stoppen, zeigt ein Fall vor dem Magdeburger Landgericht.