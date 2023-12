Die vier Hundeführer vom Verein Victim Recovery Dogs aus dem Saarland suchten am Wochenende in der Nähe von Uchtspringe. Die Tiere sind spezialisiert auf vergrabene menschliche Überreste nach langer Liegezeit.

Stendal. - Die Altdeutsche Hütehündin von Sabine Leiner bahnt sich ihren Weg durch die schneebedeckten Büsche. „Lotte“ zeigt sich dabei hochkonzentriert. Die Hunde können kleinste Mengen menschlichen Gewebes erschnüffeln. Axel Hehl, Chef des Vereins Victim Recovery Dogs (übersetzt Opferbergungshunde), vergleicht es etwa mit der winzigen Menge eines Wassertropfens, der in den Starnberger See gefallen ist. Über die Erfolge seiner Hunde spricht er hingegen nicht gerne. Nur so viel: Die Hunde fanden eine Person, die Suizid begangen hat, so dass die Angehörigen nach drei Jahren endlich mit dem Geschehen abschließen konnten. „Auch in einem alten Mordfall waren wir bereits erfolgreich“, sagt Hehl.

Kleine Gruppe von Anwälten und Privatdetektiven suchen ohne Bezahlung nach Inga

An diesem Samstag sind die Hunde nun im Fall Inga unterwegs. Die Fünfjährige verschwand, fünf Kilometer vom jetzigen Such-Ort entfernt, am 2. Mai 2015 auf dem Wilhelmshof spurlos. Seit Jahren versucht eine kleine Gruppe von Anwälten und Privatdetektiven ohne Bezahlung Licht ins Dunkel des Falls zu bringen. Einer von ihnen ist Rechtsanwalt Steffen Tzschoppe, der einen der Brüder von Inga vertritt. Er steht schon seit längerer Zeit mit den Saarländern in Kontakt. Im Sommer war ein Vorauskommando bereits im Suchbereich, in dem „Lotte“ gerade schnüffelt.

„Wir wollen jetzt an dieser Stelle noch einmal ganz bewusst ansetzen. 2015 hatten in dem Bereich auch schon Hunde der Polizei reagiert“, erklärt der Anwalt. Das ergibt sich aus der Akte. Er sei dennoch froh, dass die neue Cold-Case-Einheit der Polizei seit dem späten Frühjahr die Ermittlungen in Halle übernommen hat. „In diesem Fall wollten wir uns durch die Hundestaffel der Saarländer aber noch einmal Gewissheit verschaffen und diesen Ansatz zu Ende führen“, sagt Tzschoppe.

„Lotte“ zeigt ihrem Frauchen – sie ist normalerweise Bankangestellte - an, dass sie etwas an einer abgesenkten Stelle unter einem Baum gefunden hat. Es soll zunächst nichts heißen. Als nächstes läuft der Australian Kelpie „Bono“ seine Runde über das Gelände und auch dieser erfahrene Schnüffler zeigt an der Stelle seiner Hundeführerin Nicole Fries-Kunz (Försterin) genau diese Stelle an. Auch der dritte Hund „Amira“ von Caro Alles, sie ist Lehrerin, bestätigt den Fund der Vorgänger mit eindeutigen Zeichen. Als auch der vierte Hund im Bunde, „Kaja“ von Axel Hehl, reagiert, meint der pensionierte Polizeihundführer: „Ich bin mir zu 85 Prozent sicher, dass dort etwas ist.“

Für eine Bodenprobe gräbt er vorsichtig an der Stelle und entnimmt Erde. Anhand einer Untersuchung der Zusammensetzung kann er aber zunächst nichts weiter erkennen. Die Hundegruppe aus dem Saarland stellt die Suche deshalb ein. „Das Anzeigen der Hunde ist aber eindeutig“, erklärt Axel Hehl. Es besagt aber erst einmal nur, dass dort mögliche menschliche Überreste liegen oder eine Ablagestelle war. Von tierischen Knochen könnten die Hunde den Fund aber unterscheiden.

Cold-Case-Gruppe in Halle arbeitet am Fall Inga

Das Ergebnis erhält nun die Cold-Case-Gruppe in Halle. Zeitweise bis zu acht Ermittler arbeiten sich dort aktuell durch die rund 2.200 Spuren und gehen neuen Ansätzen in den rund 40.000 Seiten der Akte nach. Rechtsanwalt Steffen Tzschoppe: „Die Informationen zur Suche mit den Koordinaten und Bildern vom Ort sind von mir noch am Samstag den Ermittlern per Mail mitgeteilt worden.“ Ob es ein Ansatz ist, bleibt offen.

Die 2015 verschwundene Inga (5). picture alliance / dpa

Hundeeinsätze gab es vor allem im Mai 2015 in den ersten zwei Tagen nach dem Verschwinden des Mädchens vom Wilhelmshof. Bis zu 40 Suchhunde der Polizei und des DRK waren im Einsatz. Auch weitere Wochen später setzten die damaligen Ermittler Dutzende Leichenspürhunde und sogenannte Mantrailer ein. Die Beamten gingen damals sogar noch einen Schritt weiter und setzten auf sogenannte Cartrailer-Hunde, die in der Fachwelt als höchst umstritten gelten. Sie liefen einer mutmaßlichen Spur über mehrere Autobahnen bis nach Österreich nach. Auch der Einsatz von Mantrailern auf dem Wilhelmshof brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Im Jahr 2017 wurden die Ermittlungen zwar formell eingestellt, neuen Hinweisen wird aber bis heute noch nachgegangen. Eine seit Frühjahr andauernde Debatte im Innenausschuss des Landtages ist erst vor wenigen Tagen beendet worden. Auch hier will man erst die Ergebnisse der Kriminalisten abwarten.

Die Anwälte vertrauen der Cold-Case-Gruppe in Halle. Sie schrieben auf www.inga-suche.de: „Es wird gut. So unser Gefühl!“