In Osterburg erfreuen sich Windräder nicht überall großer Beliebtheit. Der Bürgermeister setzt deshalb auf Pragmatismus.

Windkraft für eigenen Tarif: Wie Osterburg mit Hilfe der Energiewende den Strommarkt umkrempelt

Nico Schulz, parteiloser Bürgermeister von Osterburg (Landkreis Stendal), möchte kein Heuchler sein. Als vor knapp 30 Jahren die ersten Windräder im Umkreis um seine Heimatstadt entstanden, sei er im ersten Moment alles andere als begeistert gewesen. Zur Verschönerung der Landschaft würden sie nun mal kaum beitragen. Trotzdem hat sich sein Blick in den vergangenen Jahren ziemlich gewandelt.