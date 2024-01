Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - In den Wäldern in Sachsen-Anhalt könnten in Zukunft unter Umständen Windräder gebaut werden. Jedenfalls schließt dies ein erster Entwurf des neuen Landesentwicklungsplan (LEP), in dem die Nutzung von Flächen geregelt wird, nicht kategorisch aus. Im Entwurf werden allerdings keine Flächen festgelegt. Dies bleibt im Zweifelsfall den Regionalen Planungsgesellschaften überlassen, wie Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) gestern bei der Vorstellung erläuterte. Auch das Landeswaldgesetz müsste dahingehend geändert werden.