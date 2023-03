Magdeburg/DUR/awe - Sonne satt mit milden Temperaturen oder Schnee und Wind im März? Seit 1. März befinden wir uns im meteorologischen Frühling - am 20. März auch im Kalendarischen. Denkt man an Frühling, so kommen gleich Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad in den Sinn. Doch wird dies im März 2023 auch erlebbar?

Schnee-Chaos im März statt mildem Frühling?

Schnee im März ist soweit nichts Ungewöhnliches. Hin und wieder kann es zu leichtem Griesel kommen. Auch stärkerer Schneefall war in der Vergangenheit schon zu beobachten. Auf einigen Online-Portalen ist für den diesjährigen März sogar von einer Schneewalze die Rede - spekuliert wird auf bis zu 50 Zentimeter.

Doch ist die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD)? Der DWD rechnet mit einem anderen Verlauf. In Hoch- und Mittelgebirgen, wo die Wetterlage generell unbeständiger als im Flachland ist, kann es zu Schneefall kommen. Doch in niedrigeren Höhenlagen werden laut DWD im März noch nicht mal fünf Zentimeter möglich sein.

Ab der zweiten Märzwoche wird es in Sachsen-Anhalt und Deutschland wieder kühler und bewölkter. Schneefall ist durch diesen Wetterumschwung zwar generell möglich, doch durch die typische Atmosphärenerwärmung im Frühjahr bleibt dieser nicht lange liegen. Ein "weißer" März könne somit ausgeschlossen werden.

Lesen Sie auch: Frühlingszeit: Was sagen die Bauernregeln über das Wetter im März?

Wetter im März: Sonne macht Pause und es wird frostig

Die zweite Märzwoche wird deutlich kühler als der Monatsstart. Herrschen derzeit noch Temperaturen von bis zu 8 Grad im Maximum, so kühlt es in wenigen Tagen noch einmal ab. In der Nacht sind dann frostige Temperaturen von bis zu Minus 5 Grad möglich. Laut Wetterprognose klettert das Thermometer dann aber leicht, sodass ein Wärmeanstieg bis Mitte März möglich ist und Temperaturen deutlich über zehn Grad im Bereich des Möglichen sind. Zudem steigt die Regenwahrscheinlichkeit.

Das könnte Sie auch interessieren: Polarlichter über Sachsen-Anhalt: Wo das Naturschauspiel zu sehen ist

Auf kurze Wärmephasen folgen im Verlauf des März immer wieder Kälteperioden. Das Wetter bleibt in den kommenden Wochen weiterhin unbeständig. Kaltes Wetter Ende März bis in den April hinein scheint möglich.