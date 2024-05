Der Hundesteuervergleich des Bund der Steuerzahler zeigt große Unterschiede in den Kommunen. Woran das liegt und warum sie jetzt die Abschaffung fordern.

Wo Hundebesitzer in Sachsen-Anhalt hohe Kosten haben

Hundebesitzer in Sachsen-Anhalt zahlen je nach Rasse bis zu 800 Euro an Hundesteuer ab dem zweiten Hund.

Magdeburg. - Schäferhund, Labrador oder Chihuahua – der Hund gehört zu den beliebtesten Haustieren der Deutschen. Für die Fellnase müssen Besitzer jedoch seit Jahren auch in Sachsen-Anhalt zum Teil tief in die Tasche greifen. Denn: Die Hundesteuer liegt in einigen Kommunen ab dem zweiten Hund, je nach Rasse, bei bis zu 800 Euro im Jahr.