Für knapp 100 Verfahren benötigen die Staatsanwaltschaften im Land mehr als drei Jahre. Beim Magdeburger Ex-Zoochef schloss man sogar erst nach fünfeinhalb Jahren die Akten.

Der ehemalige Zoo-Chef Kai Perret bei der Klage gegen seine fristlose Kündigung am Magdeburger Landgericht.

Magdeburg. - Im Durchschnitt wird nach Aussagen der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg in Sachsen-Anhalt für den Abschluss eines Ermittlungsverfahrens aktuell 1,8 Monate benötigt. 98 Prozent der Verfahren sind innerhalb eines Jahres ausermittelt. Soweit die positiv klingende Statistik. Es gibt aber eben auch die Verfahren mit Überlänge von mehr als drei Jahren. Eines ist das gegen die ehemalige Zooführung in Magdeburg. Es wurde erst im August 2025 eingestellt.