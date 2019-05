Halle (dpa/sa) - Nach einer Attacke auf einen Ladendetektiv in Halle ist ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Laut Polizei besprühte der Mann den 54 Jahre alten Detektiv am Samstag mit Abwehrspray und trat auf sein am Boden liegendes Opfer ein. Zuvor habe der 54-Jährige beobachtet, wie der 25-Jährige und drei Komplizen Parfüms und andere Waren aus einem Laden entwenden wollten und habe sie angesprochen.

Einer der Diebe habe den Detektiv daraufhin angegriffen, die drei anderen - darunter der 25-Jährige - seien geflohen. Der 54-Jährige folgte den Fliehenden und wurde laut Polizei von dem 25-Jährigen dabei attackiert. Die Polizei habe den Angreifer später gestellt. Die drei anderen Komplizen - darunter auch der erste Angreifer - waren verschwunden. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.