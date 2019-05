Schönhausen (dpa/sa) - Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei Schönhausen (Landkreis Stendal) mit einem Baum kollidiert und gestorben. Der Fahrer aus Brandenburg war am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraße zwischen Schönhausen-Damm und Wuster Damm musste für mehrere Stunden gesperrt werden.