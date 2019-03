Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ist eine 34-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Autofahrerin sei am Dienstag mit ihrem Wagen ungebremst in einen Lastwagen gekracht, teilte die Polizei mit. Der Sattelzug hatte wegen eines Staus bis zum Stillstand abgebremst. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Auto und der Lastwagen wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.