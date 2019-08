Hettstedt (dpa/sa) - Die Polizei ermittelt gegen einen 42-Jährigen wegen des Verdachts einer Sexualstraftat in Hettstedt. Er wurde vorläufig festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Halle sagte. Den Angaben nach haben zwei Kinder angegeben, am Mittwoch in der Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz Opfer eines Übergriffs durch den Mann geworden zu sein. Dies sei an zwei Orten, an einem Einkaufszentrum und an einem Garagenkomplex, geschehen. Nähere Angaben machte die Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen. So soll eine bislang unbekannte Frau nach Hilferufen zu dem Garagenkomplex geeilt sein.