Wernigerode (dpa/sa) - Mit einer letzten Führung ist am Donnerstag die diesjährige Saison im Brockengarten beendet worden. Von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2019 lockte die Anlage auf dem höchsten Gipfel im Harz insgesamt 5230 Besucher an, wie der Nationalpark Harz mitteilte. Im Brockengarten werden rund 1500 Pflanzenarten aus allen Hochgebirgen der Erde präsentiert.

Sorgen bereitet den Teams des Nationalparks das sich ändernde Wetter. Dies sei Ursache dafür, dass die Anzahl der abgestorbenen Pflanzenarten in den vergangenen beiden Jahren besonders hoch gewesen sei, so ein Sprecher. Habe man früher im Schnitt etwa 75 ausgefallenen Arten pro Jahr registriert, so seien es im vergangenen Jahr 127 gewesen und im laufenden Jahr 166. Der Aufwand, der betrieben werden müsse, um das Level von 1500 Arten zu halten, werde immer größer.

Wie in den vergangenen Jahren haben den Angaben zufolge auch wieder viele ausländische Gäste den Brockengarten besucht. Es wurden Besucher aus Japan, Russland, Bulgarien, Korea, Dänemark, Schweden, China, Frankreich¸ England, den USA, der Schweiz und den Niederlanden durch den Garten geführt. Die nächste Brockengartensaison startet voraussichtlich Mitte Mai 2020, wenn die Brockenanemone wieder ihre Blüten zeigt.

Mitteilung des Nationalparks Harz