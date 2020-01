Saalfeld (dpa/th) - Seinen Frust über einen gescheiterten Kauf an einem Automaten hat ein Mann in Saalfeld mit einem Sitzstreik auf der Fahrbahn abreagiert. Der 26-Jährige setzte sich auf die Fahrbahn vor einem Einkaufszentrum und behinderte so am Samstag zeitweilig den Verkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatte er sich über den Notruf bei der Polizei darüber beschwert, dass der Automat weder das gewünschte Fischbrötchen und Milch noch das eingeworfene Geld wieder herausgab. Die Polizei wies ihn darauf hin, dass dies kein Fall für einen Einsatz sei. Als der betrunkene 26-Jährige sich auf die Straße setzte, rückten die Beamten schließlich an. Mit der Sitzblockade hat er sich eine Anzeige wegen Nötigung eingehandelt.