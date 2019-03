Wernigerode/Magdeburg (dpa/sa) - Tiere und Pflanzen spielerisch entdecken: Das "Waldfuchs"-Projekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Sachsen-Anhalt hat einen Preis der Vereinten Nationen bekommen. Das auf Kindergärten und Förderschulen ausgerichtete Naturbildungsprogramm sei in Wernigerode mit der Trophäe "Vielfalt-Baum" belohnt worden, teilte die UN-Dekade Biologische Vielfalt am Donnerstag mit. Anlass sei der "Tag des Waldes", hieß es. Die Kinder würden mit waldpädagogischen Methoden für die biologische Vielfalt und deren Erhalt sensibilisiert, urteilte die Jury.

Bei dem Projekt könne aus 23 Naturthemen ausgewählt werden. Es gebe Exkursionen in den Wald, bei denen die Kinder mit Lupen und Bestimmungsbüchern auf Erkundungstour gingen. Nach mindestens acht absolvierten Projekttagen bekämen die Jungen und Mädchen einen "Waldfuchs-Pass". Das Projekt war 2008 als Pilotprojekt mit zehn Kindergärten gestartet. Aktuell sind nach Angaben der Schutzgemeinschaft landesweit etwa 160 Kindertagesstätten involviert.

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Im Rahmen des Sonderwettbewerbs "Soziale Natur-Natur für alle" zeichnet die UN-Dekade Projekte an der Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen aus.

