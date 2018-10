Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Private Bahnbetreiber in Sachsen-Anhalt müssen mit Strafen in Millionenhöhe rechnen. Weil viele Züge wegen Personalmangels ausfallen, hat die Nahverkehrsgesellschaft Nasa den Unternehmen Abellio und Harz-Elbe-Express (Hex) bis zum Jahresende eine Strafe von insgesamt rund 1 Million Euro aufgebrummt, wie die in Halle erscheinende "Mitteldeutsche Zeitung" (Samstag) berichtet. Beide Anbieter haben demnach nicht genug Lokführer und müssen daher Züge aus dem Fahrplan streichen.

Nasa-Sprecher Wolfgang Ball bestätigte, die Strafzahlungen könnten bis zu einer Million Euro betragen. Die konkrete Summe stehe noch nicht fest. "Da es Steuergelder sind, mit denen die Bahnbetreiber bezahlt werden, müssen wir genau darauf achten, dass die Leistungen erbracht werden, wie sie vereinbart sind."

Abellio-Sprecher Matthias Neumann sagte der Zeitung, die Strafe sei ein harten Schlag. "Aber wenn wir Leistungen nicht erbringen können, ist das eben so", betonte er.