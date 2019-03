Magdeburg (dpa/sa) - Unter dem Titel "Für Freiheit und Republik!" öffnet an diesem Mittwoch eine Ausstellung zu der Demokratiebewegung Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg. Bis zum 25. Juni stellt die Gedenkstätte Deutscher Widerstand Fotos, Plakate und Artikel im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen aus, wie die Tourismusorganisation Magdeburg Marketing am Dienstag mitteilte.

Mit Demonstrationen, Kundgebungen und Jugendarbeit stellte sich die parteiübergreifende Organisation demnach zwischen 1924 und 1933 dem Vormarsch der Nationalsozialisten in Deutschland entgegen. Das Ziel der in Magdeburg gegründeten Bewegung sei es gewesen, die noch junge deutsche Demokratie zu bewahren.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold umfasste den Angaben zufolge zu Beginn der 1930er Jahre rund drei Millionen Mitglieder aus verschiedenen politischen Parteien. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Aktivisten verfolgt und ins Exil getrieben.

Es bleibe ein Rätsel, warum diese Organisation bisher so wenig wahrgenommen wurde, sagte der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Johannes Tuchel. Die Ausstellung wird begleitet von Diskussionen zu den Themen Polizei, Frauenwahlrecht und Grundgesetz. Für Schulklassen soll es kostenlose Führungen geben.

