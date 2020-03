Magdeburg (dpa/sa) - In Gröningen (Landkreis Börde) haben am Freitag die Bauarbeiten für ein knapp zwei Millionen Euro teures Verwaltungsgebäude begonnen. Der neue Verwaltungssitz soll ein zentraler Anlaufpunkt für die Bürger der Gemeinde Westliche Börde sein, wie das Bauministerium in Magdeburg mitteilte. In zwei Jahren soll der Neubau für die Verwaltung der Stadt Gröningen und der Verbandsgemeinde Westliche Börde bezugsbereit sein. Unterstützt wird das Projekt den Angaben zufolge mit 1,25 Millionen Euro aus dem Programm zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen von Land und Bund.

