Magdeburg (dpa/sa) - Die Aufarbeitung der SED-Diktatur ist aus Sicht der Landesbeauftragten Birgit Neumann-Becker keine Privatangelegenheit von Zehntausenden Betroffenen, sondern eine der gesamten Gesellschaft. "Sie ist wichtig, weil wir als Gesellschaft ganz konkret die historischen Fakten besser kennen müssen, um ein klares Bild unserer lokalen und regionalen Geschichte zu bekommen und dieses an die nächste Generation mittels Bildung- und Kursangeboten vermitteln müssen", sagte Neumann-Becker am Dienstag in Magdeburg. Kurz zuvor hatte die Landesbeauftragte ihren Tätigkeitsbericht an Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch übergeben.