Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg sind zwei betrunkene Männer mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen und haben sich dabei schwer verletzt. Beide waren am Montagabend nebeneinander unterwegs. Als der 39-Jährige einem Fußgänger ausweichen wollte, stieß er gegen den 38-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Beide Männer stürzten und erlitten Kopfverletzungen. Der 39-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille, beim 38-Jährigen wurden 1,4 Promille festgestellt.

Pressemitteilung