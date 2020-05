Magdeburg (dpa/sa) - Ab sofort können sich Menschen, Vereine, Institutionen und Unternehmen aus Sachsen-Anhalt auf den Demografiepreis des Landes bewerben. Er soll am 23. November zum achten Mal vergeben werden, wie Landesentwicklungsminister Thomas Webel (CDU) am Donnerstag mitteilte. Der Wettbewerb solle den Bürgerinnen und Bürgern Mut machen, selbst aktiv bei der Gestaltung des demografischen Wandels mitzuwirken. Insgesamt werden Preisgelder im Wert von 10 000 Euro vergeben. Die Bewerbungsfrist endet am 8. September.

Mitteilung des Landesministeriums