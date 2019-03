Magdeburg (dpa/sa) - Bei einer Kontrollaktion an den Bahnhöfen in Halberstadt, Wernigerode und Bernburg hat die Bundespolizei 48 Straftaten zur Anzeige gebracht. 170 Menschen seien überprüft worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Auch in Zügen auf den umliegenden Bahnstrecken wurde demnach am Donnerstag kontrolliert.

In Wernigerode stellte die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten 32-Jährigen. Er war wegen Diebstahls verurteilt worden. Da er die Geldstrafe von 850 Euro nicht zahlen konnte, kam er ins Gefängnis. Dort muss er den Angaben zufolge 85 Tage bleiben.

Mehr Glück hatte eine 31-jährige Frau, die im Zug von Quedlinburg nach Halberstadt kontrolliert wurde und ebenfalls per Haftbefehl gesucht wurde. Da ihr Arbeitgeber die Geldstrafe von 750 Euro zahlte, entging sie einer Gefängnisstrafe.

Mitteilung der Bundespolizei