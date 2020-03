Jessen (dpa/sa) - Im wegen eines Corona-Ausbruchs abgeriegelten Bereich der Kleinstadt Jessen (Landkreis Wittenberg) hat am Freitagmorgen ein Abstrichzentrum die Arbeit aufgenommen. Das in einer Mehrzweckhalle eingerichtete Testzentrum sei ausschließlich den rund 8000 unter Quarantäne stehenden Einwohnern der Ortsteile Jessen und Schweinitz vorbehalten, sagte Landkreis-Sprecher Ronald Gauert am Freitag.

Getestet werden aber weiterhin ausschließlich Verdachtsfälle. Nur der Fachdienst Gesundheit des Gesundheitsamtes oder der Hausarzt könne einen Test in die Wege leiten, betonte Gauert. Weiterhin gebe es einige Jessener, die mit den Maßnahmen nicht einverstanden seien. So würden im Landkreis noch immer zahlreiche Anträge auf Ausnahmegenehmigungen eingehen.

Am Nachmittag teilte der Landkreis jedoch mit, bis auf wenige Ausnahmen würden die Einschränkungen von den Einwohnern beider Ortsteile befolgt. "Es wird eingeschätzt, dass die Ziele der Allgemeinverfügung und der damit verbundenen Maßnahmen in den beiden Ortsteilen wie im Kreisgebiet weitestgehend verinnerlicht werden." Polizei, Ordnungsbehörden und der Fachdienst Gesundheit gingen Verstößen nach.

Jessen-Jessen und Jessen-Schweinitz sind seit Donnerstagmorgen von der Außenwelt abgeriegelt, nachdem in den beiden Ortsteilen binnen kurzer Zeit 41 Menschen an Covid-19 erkrankt waren. Am Freitagnachmittag lag die Zahl der Infizierten im gesamten Landkreis Wittenberg den Angaben zufolge bei 62, fünf von ihnen seien im Krankenhaus. Im Jessener Pflegeheim sei die Zahl der Corona-Erkrankungen in den vergangenen beiden Tagen bei elf Bewohnern und fünf Mitarbeitern konstant geblieben. Drei Bewohner seien weiter zur Beobachtung im Krankenhaus.

