Magdeburg (dpa/sa) - Vertreter des Gastgewerbes haben die Aussicht auf eine baldige Öffnung der Hotels für einheimische Gäste begrüßt. Es sei nur fair und angemessen, dass zeitnah zu den Ferienwohnungen auch Hotels wieder öffnen dürfen sollen, sagte der Präsident des Branchenverbands Dehoga, Michael Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur. Es komme aber darauf an, welche Auflagen das Land vorschreibe. Kritisch bewerte die Branche derzeit etwa den Vorschlag anderer Bundesländer, dass ein Zimmer vorsichtshalber tagelang leer stehen muss, bevor es an neue Gäste vergeben werden darf.

Zuvor hatte Wirtschaftsminister Armin Willingmann angekündigt, dass er die Hotels im Land noch in den Pfingstferien öffnen will. Der SPD-Politiker plant, dass die Herbergen ab dem Tag wieder Gäste aus Sachsen-Anhalt beherbergen dürfen, an dem auch die Gastronomie wieder startet. Nach jetzigem Stand ist das ab 22. Mai möglich.

Weil zahlreiche andere Bundesländer deutlich früher starten, könnte es sein, dass Sachsen-Anhalt diesen Termin vorzieht. Darüber will die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Dienstag beraten. Dann steht auch Willingmanns Hotel-Konzept zur Diskussion inklusive der Frage, welche Schutzauflagen für die Branche gelten sollen.

Damit soll der Inlandstourismus angekurbelt werden. Der Termin liegt mitten in den Pfingstferien, die in Sachsen-Anhalt vom 18. Mai bis 1. Juni dauern. Touristische Einreisen aus anderen Bundesländern sind seit Wochen verboten. Die Hotels sollen zunächst nur für Landeskinder öffnen. Für Ferienwohnungen ist das schon ab 15. Mai geplant.

Bereits am Donnerstag treffen sich Branchenvertreter in Magdeburg mit Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch, um zu beraten, welche Hygienekonzepte für Gastronomie und Hotellerie gelten sollen. Hohe Schutzstandards sollen sicherstellen, dass sich das Coronavirus trotz gelockerter Beschränkungen nicht weiter ausbreitet. Er hoffe, dass das Gespräch fruchtbare Ergebnisse bringe, sagte Dehoga-Chef Schmidt.