Halle (dpa/sa) - Vom Kunstmuseum Moritzburg in Halle bis zum neuen Dommuseum in Magdeburg: Die sieben Museen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr 295 410 Besucher registriert. Das entspreche einem Anstieg um knapp 42 Prozent, teilte die Stiftung am Donnerstag in Halle mit. Das Plus gehe in erster Linie auf die erfolgreiche Klimt-Ausstellung in der Moritzburg mit rund 90 000 Besuchern zurück. Aber auch für die Burg Falkenstein sei das Jahr 2018 mit mehr als 83 000 Besuchern eines der erfolgreichsten des letzten Jahrzehnts. Das erst am 3. November eröffnete Dommuseum in Magdeburg habe in den ersten beiden Monaten gut 8700 Besucher gehabt.

Zu den sieben Museen der Kulturstiftung gehören zudem das Museum Schloss Neuenburg mit mehr als 50 000 Besuchern, Schloss Goseck mit rund 6200, das Jagdschloss Letzlingen mit etwa 2900 und Museum Kloster Michaelstein mit rund 23 300 Besuchern.

Museen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt