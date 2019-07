Magdeburg (dpa) - Björn Rother fehlt dem 1. FC Magdeburg in den kommenden drei Spielen der 3. Liga. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den 22-Jährigen am Montag für die entsprechende Anzahl an Partien. Grund für die Entscheidung im Einzelrichterverfahren war ein Foulspiel in der 84. Minute von Rother bei der 2:4-Niederlage der Magdeburger am Samstag vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Braunschweig gewesen, das als "rohes Spiel gegen den Gegner" eingestuft wurde.

Mitteilung Magdeburg