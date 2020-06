Magdeburg (dpa/sa) - Drei der vierzehn Kreise haben in Sachsen-Anhalt neue Corona-Fälle gemeldet. In Halle, dem Salzlandkreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz habe es seit Dienstag je einen neuen Nachweis gegeben, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Damit stieg die Zahl der Fälle in Sachsen-Anhalt auf insgesamt 1711. Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gab es demnach nicht - 55 Menschen sind in Sachsen-Anhalt bisher während einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Die meisten der ohnehin vergleichsweise wenigen Fälle in Sachsen-Anhalt verlaufen nach Regierungsangaben leicht. Von den 1711 erfassten Infizierten mussten bis zum Mittwoch nur 240 im Krankenhaus behandelt werden. Das waren allerdings zwei mehr als noch am Dienstag. Über die Zahl der Genesenen gibt es keine genauen Angaben. Die Regierung schätzt anhand von Erfahrungswerten aber, dass etwa 1608 der 1711 Menschen die Infektion überstanden haben.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt zu Corona-Fallzahlen