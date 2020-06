Magdeburg/Dessau (dpa/sa) - Der Leiter des Archivs der Stiftung Bauhaus Dessau, Lutz Schöbe, ist am Donnerstag in Dessau mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), wie die Staatskanzlei mitteilte. Geehrt wurde Schöbe den Angaben zufolge für seine Leistungen beim Aufbau der Bauhaus-Sammlung. Schöbe wurde 1955 geboren und studierte Klassische Archäologie und Kunstgeschichte. Er ist seit 1983 Mitarbeiter am Bauhaus Dessau.