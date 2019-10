Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa Lino Mirgeler

Magdeburg (dpa/sa) - Wegen eines verdächtigen Pulvers hat die Magdeburger Polizei am Donnerstag einen Einkaufs- und Bürokomplex im Zentrum der Stadt vorübergehend evakuiert. Ein Anrufer hatte von einem Brief berichtet, in dem sich das unbekannte Pulver befinde, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr stellte fest, dass es keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung gab. Nach rund drei Stunden wurde das Gebäude wieder freigegeben.