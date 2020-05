Auch die Saale-Weinmeile fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Aber es gibt eine Alternative: Statt wie sonst an Pfingsten mit Tausenden Gästen in Weingütern zu feiern, haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen - via Internet.

Naumburg (dpa) - Die Saale-Weinmeile im Wohnzimmer oder Garten: Wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung, die jährlich Tausende Wein- und Wanderfreunde an Pfingsten zu den Winzern in das Anbaugebiet Saale-Unstrut zieht, abgesagt worden. Aber: Die Organisatoren haben sich etwas Neues einfallen lassen. Unter dem Motto "Weinmeile@home" gibt es am Samstag ab 12.00 Uhr via Internet die erste Saale-Weinmeile online.

Statt wie sonst auf der kilometerlangen Strecke in den Weingütern und Höfen zwischen Roßbach bei Naumburg und Bad Kösen zu feiern, können sich Weinfreunde per Computer, Smartphone oder Tablet die Atmosphäre nach Hause holen, wie eine Sprecherin sagte. "Wir haben online über zwölf Stunden ein Programm vorbereitet, richtig was auf die Beine gestellt", sagte sie. So werden unter www.weinmeile-at-home.de am Pfingstsamstag ein Dutzend Bands spielen. "Es kann getanzt und gesungen werden, wie man es vom Original gewöhnt ist", sagte sie.

Für den passenden Tropfen zur online-Weinmeile am Pfingstsamstag hatten die Organisatoren im Vorfeld mit Paketen mit Wein aus der Region geworben. Doch auch wer dieses Angebot nicht wahrgenommen habe, könne virtuell mitfeiern, sagte die Sprecherin. Zudem gebe es Filme mit Impressionen aus der gut 1000 Jahre alten Weinbauregion, um das nötige "Meilenfeeling" bei der virtuellen Feier zu vermittelt.

Die Sprecherin appellierte eindringlich an die Vernunft der Menschen angesichts der Corona-Pandemie. "Sinn und Zweck der online-Weinmeile ist es, dass die Besucher, die sonst zu uns kommen, in diesem Jahr an Pfingsten zu Hause bleiben", sagte sie. "Es tut uns in der Seele leid, dass wir die Weinmeile vor Ort absagen mussten, aber die Gesundheit geht vor", sagte die Sprecherin der Organisatoren, der Verein Saale-Weinmeile (Roßbach/Naumburg) und der Saale-Unstrut-Torismusverband (Naumburg). Einen großen Vorteil bringe die online-Veranstaltung mit sich: Niemand müsse sich um das Heimkommen von der Festmeile kümmern - wenn man zu Hause feiert.

Die originale "Weinmeile" entlang der Saale gibt es seit 1999. Die Idee für das Fest wurde von Enthusiasten bei einem Glas Wein geboren. Es gründete sich ein Verein. Das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut umfasst heute rund 700 Hektar. Es umfasst vor allem terrassenförmige Weinberge in Sachsen-Anhalt und Thüringen und wird wegen der Lage und ursprünglichen Landschaft auch die "Toscana des Nordens" genannt.

Weinmeile 2020

Erste online-Weinmeile-at-home