Magdeburg/Erfurt (dpa) - Die Bischöfe der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland haben sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Lagern in Griechenland ausgesprochen. Trotz der Covid-19-Pandemie in Deutschland dürfe nicht aus dem Blick geraten, dass Tausende Geflüchtete in Lagern auf den griechischen Inseln und im Grenzgebiet zur Türkei in katastrophalen Zuständen leben müssten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben der Bischöfe an die Bundesregierung.

"Bei aller Sorge um die eigene Krise: Wir erkennen es als unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, welches Elend vor unseren Türen stattfindet", heißt es in dem von Landesbischof Friedrich Kramer und den fünf Regionalbischöfen verfassten offenen Brief weiter. Sie selbst stünden bereit, den Behörden bei der Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Menschen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln behilflich zu sein. "Wir rufen Sie in der aktuellen Situation auf: Setzen Sie sich für die Geflüchteten ein, damit ihnen kurzfristig und unbürokratisch geholfen werden kann."

Das Kirchengebiet der EKM umfasst im Wesentlichen die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Mitteilung der EKM