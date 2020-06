Kalbe (dpa/sa) - Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmorgen an einer Kreuzung in Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) einen Radfahrer übersehen und ihn durch einen Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der 33 Jahre alte Radfahrer Vorfahrt. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg gebracht.