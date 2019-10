Sachsen-Anhalts kleines Filmfestival startet in die neunte Runde. Lang- und Kurzfilme konkurrieren in den Wettbewerben. Der Ehrenpreis geht an eine besondere Frau.

Magdeburg (dpa/sa) - Zum zweiten Mal nach 2012 eröffnet ein Film des Regisseurs Jan Ole Gerster die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt. Auf "Oh Boy" folgt "Lara" - damit beginnt an diesem Dienstag die sechstägige Veranstaltung gleichzeitig in den Festivalzentren Magdeburg und Halle, wie der Verein Filmkunst mitteilte. In den Hauptrollen sind Corinna Harfouch und Tom Schilling zu sehen. Diesjährige Ehrenpreisträgerin ist die Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Die 40-Jährige wird laut Jury für ihre Verdienste um den deutschen Film gewürdigt.

Der Eröffnungsfilm "Lara" ist auch Teil des "Langfilm"-Wettbewerbs. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wollen unter anderen auch Carlos A. Morelli für "Der Geburtstag", Lena Leonhardt für "Höhenflüge" und Katrin Gebbe für "Pelikanblut" einheimsen. Insgesamt gibt es acht Nominierungen für die "Königskategorie".

Zehn Beiträge zählt der Wettbewerb "Kurzfilm", darunter "After Silence" von Henning Himmelreich, "Die Gedanken sind frei" von Lea Thurner und "Drübenland" von Arne Kohlweyer. Ergänzt wird das Publikumsfestival von Werkschauen, Filmreihen, Ausstellungen und einem Kinder- und Jugendprogramm.

Ziel der Veranstalter ist es eigenen Angaben zufolge, für den Film- und Medienstandort Sachsen-Anhalt zu werben. Die Wettbewerbskategorie "Panorama Sachsen-Anhalt" stellt im Land gedrehte und geförderte Filme in den Mittelpunkt, etwa den Dokumentarfilm "Familie Brasch" von Annekatrin Hendel oder "Der Funktionär" von Andreas Goldstein.

Als Hommage an die in Rumänien geborene diesjährige Ehrenpreisträgerin laufen während der Filmkunsttage vier Filme mit ihr, darunter die neueste Produktion "Der Fall Collini" von Regisseur Marco Kreuzpaintner. Vor Lara bekamen unter anderen Devid Striesow (2014), Maria Schrader (2016) und Milan Peschel (2018) den Ehrenfilmkunstpreis des Landes.

Die neunten Filmkunsttage Sachsen-Anhalt laufen bis 20. Oktober. Neben den Hauptspielstätten in Magdeburg und Halle sind in diesem Jahr unter anderem auch Kinos in Stendal, Salzwedel und Querfurt dabei. Als Abschlussfilm wurde die Dokumentation "Aquarela" von Victor Kossakovski ausgewählt. Thema des Films: Wasser.

