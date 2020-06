Naumburg (dpa/sa) - In der Marienkirche am Naumburger Dom finden für eine Ausstellung Porträts von Prominenten und berühmte Kunstwerke wie die Naumburger Stifterfiguren zusammen. In der Fotoausstellung "Uta trifft Nina" von Jürgen Sieker werden etwa die Sängerin und Schauspielerin Nina Hagen und die klassische Uta-Figur nebeneinander gestellt. Sieker wählte den Angaben zufolge Skulpturen der letzten fünf Jahrtausende und fotografierte Prominente aus Politik und Gesellschaft. Die Ausstellung wird bis zum 31. Oktober in der Marienkirche gezeigt.

