Halle (dpa/sa) - Die Franckeschen Stiftungen in Halle widmen sich in diesem Jahr dem Thema Krise und Aufbruch. Unter dem Motto "Komm mit - wohin?" gebe es zahlreiche Veranstaltungen, teilte die Direktion am Dienstag mit. Dabei gehe es um Visionen von jungen Menschen in verschiedenen Epochen vom 19. Jahrhundert bis heute.

Ein Höhepunkt sei die Jahresausstellung zum Thema "Moderne Jugend? Jungsein in den Franckeschen Stiftungen, 1890-1933". Ab dem 22. September werden anhand teils nie gezeigter Exponate die Lebensgeschichten von jungen Menschen erzählt. Dazu gehören sechs Originale expressionistischer Radierungen mit Tanzmotiven. Diese seien während der Zeit des Bauhauses in Halle 1931/32 entstanden.

Die von Pfarrer August Hermann Francke als Waisenhaus, Bildungs- und Sozialwerk gegründeten Stiftungen vereinen noch heute viele Einrichtungen in dem Fachwerkkomplex inmitten der Stadt.