Halle (dpa/sa) - Frauen melden in Sachsen-Anhalt deutlich seltener ein Gewerbe an als Männer. Im vergangenen Jahr hätten 2681 Frauen als Einzelunternehmerin diesen Schritt gewagt, während das 4850 Männer taten, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Darüber hinaus sei an 517 Gewerbeanmeldungen für Unternehmen anderer Rechtsformen wie GmbH oder GbR mindestens eine Frau beteiligt gewesen. In 235 Fällen waren Frauen an der Übernahme oder Mitübernahme eines Unternehmens beteiligt.

Die Zahlen zeigen, dass Frauen besonders häufig Gewerbe im Einzelhandel anmeldeten: 2020 waren das mehr als 700 Fälle und damit 42 Prozent der Anmeldungen in diesem Bereich. Im Gesundheits- und Sozialwesen sei mit 83 die Mehrzahl der Gewerbeanmeldungen (insgesamt 135) von Frauen oder unter Beteiligung von Frauen geschehen.

